МИД Украины направил закон об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию

Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня я направил этот закон, как и было договорено, на рассмотрение Венецианской комиссии", - сказал он.

Климкин также отметил, что закон был направлен именно в четверг, поскольку в этот день он вступил в силу, а также был произведен его перевод.

"Госпожа Лилия (Гриневич) передаст этот закон уже официально, когда будет на следующей неделе вести консультации с Советом Европы", - добавил он.

Как известно, 25 сентября Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная Рада приняла этот закон 5 сентября.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, которые касаются языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной из-за закона "Об образовании".

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях: "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины" и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".