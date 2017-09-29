МЗС України направив закон про освіту на експертизу до Венеціанської комісії

98 переглядів
П'ятниця, 29 вересня 2017, 00:56

Міністерство закордонних справ України направило закон "Про освіту" на експертизу до Венеціанської комісії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі ток-шоу "Право на владу" в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні я направив цей закон, як і було домовлено, на розгляд Венеціанської комісії", - сказав він.

Клімкін також зазначив, що закон був направлений саме в четвер, оскільки в цей день він вступив в силу, а також був проведений його переклад.

"Пані Лілія (Гриневич) передасть цей закон вже офіційно, коли буде на наступному тижні вести консультації з Радою Європи", - додав він.

Як відомо, 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон "Про освіту", яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта.

Верховна Рада ухвалила цей закон 5 вересня. Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

26 вересня уряд Угорщини заявив, що буде блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною через закон "Про освіту".

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте в статтях: Угорський мовний шантаж: чи поховає Будапешт європейське майбутнє Українита "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".

Теми: Клімкін МЗС освіта
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Клімкін викликав на консультації посла України в Угорщині через закон про освіту 28 вересня 2017, 22:28
Клімкін: Резолюція про миротворців буде загальна, а не тільки наша 26 вересня 2017, 04:32
Клімкін в ООН розказав про наслідки порушення Будапештського меморандуму 22 вересня 2017, 07:09
powered by lun.ua
Головні новини
МЗС України направив закон про освіту на експертизу до Венеціанської комісії
Екс-нардепу та помічнику, причетним до "чорної бухгалтерії" ПР, повідомили про підозру
Головні новини дня – за 60 секунд
Поодинокі вибухи у Калинівці можуть лунати ще 3-4 дні — Міноборони
Усі новини
фото

У Данії придумали, як заманити сучасних людей у ліс, та не нашкодити деревам

афіша

Фестивалі анімації, вина та грузинської кухні, змагання барменів, багато вечірок...

Вулична їжа

12 варіантів перекусити на ходу в Києві