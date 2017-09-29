Гройсман о Бабьем Яре: Только память защищает от повторения ошибок
Премьер-министр Владимир Гройсман чтит память жертв трагедии Бабьего Яра.
"Сегодня мы вспоминаем жертв одной из самых страшных трагедий человечества – событий в Бабьем Яру. День печали и скорби", – написал он в Facebook.
"Наш долг сохранить память о Бабьем Яре и передать ее следующим поколениям. Только память защищает от повторения ошибок прошлого", – добавил глава правительства.
В Киеве 29 сентября состоятся мероприятия в честь 75 годовщины трагедии в Бабьем Яру.
На станции метро "Дорогожичи" до 12:00 будет закрыт выход к мемориалу Бабий Яр, но сама станция работает в обычном режиме.
#зміни_в_роботі pic.twitter.com/2cwPUzg5Gt— Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) September 29, 2017
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