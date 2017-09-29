Гройсман о Бабьем Яре: Только память защищает от повторения ошибок

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Пятница, 29 сентября 2017, 08:57

Премьер-министр Владимир Гройсман чтит память жертв трагедии Бабьего Яра.

"Сегодня мы вспоминаем жертв одной из самых страшных трагедий человечества – событий в Бабьем Яру. День печали и скорби", – написал он в Facebook.

"Наш долг сохранить память о Бабьем Яре и передать ее следующим поколениям. Только память защищает от повторения ошибок прошлого", – добавил глава правительства.



В Киеве 29 сентября состоятся мероприятия в честь 75 годовщины трагедии в Бабьем Яру.

На станции метро "Дорогожичи" до 12:00 будет закрыт выход к мемориалу Бабий Яр, но сама станция работает в обычном режиме.

Темы: история Гройсман
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