В Крыму задержали российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Симферополе Федеральная служба безопасности РФ задержала двух россиян, один из которых военнослужащий, по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Об этом сообщает сайт ФСБ РФ.
"В г. Симферополе задержаны граждане Российской Федерации Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович. Последний проходит военную службу на территории Республики Крым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что указанные лица "собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота".
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена". Ведется следствие", - подытожили в ФСБ.
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