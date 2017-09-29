У Криму затримали російського військового за шпигунство на користь України

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П'ятниця, 29 вересня 2017, 10:42

У Сімферополі Федеральна служба безпеки Росії затримала двох росіян, один з яких військовослужбовець, за підозрою в шпигунстві на користь України.

Про це повідомляє сайт ФСБ РФ.

"У Сімферополі затримані громадяни Російської Федерації Сухоносова Анна Станіславівна і Долгополов Дмитро Олександрович. Останній проходить військову службу на території Республіки Крим", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зазначені особи "збирали і передавали спецслужбам України відомості про діяльність частин і з'єднань Чорноморського флоту, що становлять державну таємницю".

"Порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 275 КК Росії "Державна зрада". Ведеться слідство", - підсумували в ФСБ.

Теми: Росія Крим ФСБ
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