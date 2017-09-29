ФСБ показала видео допроса задержанного в Крыму "украинского шпиона"

1667 просмотров
Пятница, 29 сентября 2017, 13:23

Федеральная служба безопасности РФ распространила видео, на котором якобы задержанный в Крыму россиянин сознается в шпионаже на Украину.

Об этом пишет "РИА Новости".

Сообщается, что на допросе он признался, что действительно передавал секретные сведения украинской разведке.

Однако на самой записи видно только, как он отвечает на вопрос, в связи с чем задержан: "В связи с тем, что передавал секретную информацию в главное управление разведки минобороны Украины", – говорит Долгополов на допросе.

Также опубликовано видео, которое демонстрирует, что обоих подозреваемых задержали в одной квартире. После этого они были доставлены на допрос.

Отмечается, что задержанным грозит до 20 лет заключения.

Как сообщалось, в Симферополе Федеральная служба безопасности РФ задержала двух россиян, один из которых военнослужащий, по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

Темы: Крым шпионаж ФСБ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Задержанный в Крыму военный предал украинскую присягу – Генштаб 29 сентября 2017, 11:39
В Крыму задержали российского военного за шпионаж в пользу Украины 29 сентября 2017, 10:42
Защита обжаловала приговор журналисту Семене 29 сентября 2017, 03:30
powered by lun.ua
Главные новости
Порошенко будет просить Раду принять закон о Донбассе за неделю
В Хмельницкой области разбился самолет, 2 пилота погибли
В Кабмине рассказали, что будет с ценой на газ зимой
В новый ВС избрали судей, посадивших Луценко – активисты
Все новости
фото

Сервис Getty Images запретил фотошопить женщинам "идеальные фигуры"

архитектура

Хрущевки. Перезагрузка: западный опыт и украинские реалии

фото

Здание Национального цирка "агитирует" отказаться от животных для развлечений