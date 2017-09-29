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В Крыму задержали российского военного за шпионаж в пользу Украины

Пятница, 29 сентября 2017, 10:42

В Симферополе Федеральная служба безопасности РФ задержала двух россиян, один из которых военнослужащий, по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

Об этом сообщает сайт ФСБ РФ.

"В г. Симферополе задержаны граждане Российской Федерации Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович. Последний проходит военную службу на территории Республики Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные лица "собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота". 

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена". Ведется следствие", - подытожили в ФСБ.

Темы: РосcияКрымФСБ
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