Кононенко: Каким будет объединение БПП и НФ, покажет дискуссия

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Пятница, 29 сентября 2017, 14:09

Формат объединения "БПП" и "Народного фронта" решится в процессе дискуссий.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Кононенко.

"Будет ли это объединение с едиными подходами и едиными кандидатами в президенты, премьер-министры, но в рамках нескольких политических сил, которые объявят, что идут вместе с общей программой, или это будет единая политическая партия – покажет процесс дискуссий. Это уже техника", - сказал Кононенко.

Он добавил, что объединение в единую партию видит как объединение людей с одинаковыми принципами и конкретным планом действий.  

"Я вижу объединение трезвых людей, которые входят в ту или иную ветвь власти, общественники, которые поддерживают власть, с конкретным планом действий и подведением итогов уже проделанной работы. История показывает, что практику, когда есть два украинца и три гетмана, надо прекращать. Нужно научиться объединяться и договариваться", - сказал Кононенко.

Говоря о перспективе сотрудничества с партией "УДАР", которую ранее возглавлял Виталий Кличко и которая объединилась с "БПП", Кононенко высказал надежду, что в дальнейшем они продолжат работать в рамках одной политической силы.

Как недавно писала "Украинская правда", уже несколько недель между командами Петра Порошенко и Арсения Яценюка ведутся переговоры об объединении в единую партию власти.

Как сообщалось ранее, для того, чтобы Кличко мог возглавлять партию, могут изменить закон.

Читайте также: Народный фронт Петра Порошенко, или Единая партия власти

Темы: Кононенко БПП Народный фронт
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