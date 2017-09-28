Кононенко: Чтобы Кличко мог возглавлять партию, могут изменить закон

В парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" допускают вынесение изменений в закон о государственной службе, что позволит некоторым категориям госслужащих состоять в политических партиях.

Об этом заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко в интервью "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день обсуждаются изменения в закон о госслужбе, которые позволили бы определенному кругу лиц, находящихся на госдолжностях, возглавлять политические силы", - сказал Кононенко.

"Я не понимаю, почему премьер-министр, например, может быть во главе политической силы, а мэр города Киев (Виталий Кличко – ИФ) не может. Мне непонятна такая дискриминация. На мой взгляд, мы допустили ошибку, когда принимали закон", - пояснил он.

Вместе с тем он напомнил, что съезд партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" не принял решение об отставке с должности председателя партии Виталия Кличко, который в настоящее время является руководителем Киевской городской государственной администрации.

Говоря о перспективе сотрудничества с партией "УДАР", которую ранее возглавлял Кличко и которая объединилась с "БПП", Кононенко высказал надежду, что в дальнейшем они продолжат работать в рамках одной политической силы.

Как известно, Кличко был избран мэром Киева и 5 июня 2014 года вступил в должность. 25 июня того же года был назначен головой Киевской городской государственной администрации.

1 мая 2016 года в Украине вступил в силу закон о государственной службе, согласно которому государственные служащие категории "А", к которым относятся и главы местных государственных администраций, не могут состоять в политических партиях.

26 мая 2016 года стало известно, что Кличко написал заявление о сложении полномочий главы партии БПП. Он сообщил, что уже передал заявление на рассмотрение политсовета и съезда партии. При этом мэр Киева не назвал конкретных дат.