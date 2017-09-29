Сущенко рассказал об оптимизме и гимне СССР в шесть утра

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Пятница, 29 сентября 2017, 14:55

Удерживаемый в российском СИЗО журналист Роман Сущенко имеет сдержанный оптимизм относительно освобождения из-под заключения.

Об этом он рассказал в переписке-интервью, передает "Укринформ".

Также Сущенко рассказал об утре, которое больше всего ему запомнился после задержания.

"Хорошо помню утро первого октября прошлого года, которое встретил в ИВС (изолятор временного содержания, - ред.) №1 ГУ МВД города Москвы. Вынужденно ночевал в этом полицейском изоляторе, попав в него в три часа утра. Несмотря на храп соседей, от избытка впечатлений мгновенно провалился в сон без видений. Пробуждение было молниеносным – ровно в шесть под мелодию гимна СССР. Хор на полной громкости запел куплет о России. С первыми звуками пришла мысль: "Вот оно – дно", - рассказал он.

"Спустя год грешу сдержанным оптимизмом. Научился верить в то, что все пройдет, наступит день Д, дверь откроется и я сделаю шаг наружу", - заявил Сущенко.

Также он рассказал, что в ИВС не принято праздновать личные праздники.

"Хотя за стаканчиком сока и составлением телеграмм (уходящих с огромным опозданием) дни рождения родных и другие праздники, конечно, вспоминал. Замечу, что несколько раз патриарх (в миру Гундяев) поздравлял арестантов набором из тетрадей, ручки, пары носков и шоколадки "Алёнушка" с церковными праздниками", - написал он.

Как известно, Московский суд 25 сентября продлил арест незаконно удерживаемому в российском СИЗО журналисту Роману Сущенко.

Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

24 января 2017 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыму.

Темы: СМИ Росcия политзаключенные
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