ГПУ снова попросит суд дать разрешение на преследование Фучеджи

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Пятница, 29 сентября 2017, 17:09

Генпрокуратура планирует снова обратиться в Печерский райсуд Киева о предоставлении разрешения на заочное расследование против экс-заместителя начальника милиции Одесской области Дмитрия Фучеджи.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на информацию, полученную от начальника департамента специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка.

"Будем повторно обращаться с ходатайством", - сказал он.

По словам Горбатюка, после того, как Россия отказалась выдавать Генпрокуратуре Фучеджи, поскольку он получил российское гражданство, украинская сторона намерена обратиться к РФ с просьбой разъяснить бывшему заместителю начальника ГУ МВД в Одесской области суть подозрения и процедуру заочного расследования против него.

После этого в украинский суд повторно будет подано ходатайство о заочном расследовании.

Как известно, в июле Печерский районный суд Киева вернул Генеральной прокуратуре ходатайство о предоставлении разрешения на начало специального (заочного) расследования против Фучеджи.

25 июля стало известно, что экс-заместитель начальника ГУ МВД получил гражданство Российской Федерации.

Фучеджи в течение 1,5 лет после своего бегства из Украины получал полковничью пенсию.

Дмитрия Фучеджи подозревают в превышении служебных полномочий во время штурма городского управления милиции 4 мая 2014 - тогда он принял решение освободить и выпустить задержанных на Куликовом поле "антимайдановцев". На следующий день он покинул Украину и с июня 2014 находится в розыске. Кроме того, Фучеджи является фигурантом уголовных производств, открытых по событиям 25 ноября 2013 и 19 февраля 2014 года.

2 мая 2014 в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены.

Темы: Одесса Генпрокуратура суд милиция
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