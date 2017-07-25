Фигурант "дела 2 мая" Фучеджи стал гражданином России

Экс-заместитель начальника управления МВД в Одесской области, фигурант "дела 2 мая" Дмитрий Фучеджи получил гражданство Российской Федерации.

Об этом говорится в ответе генеральной прокуратуры РФ на запрос Генпрокуратуры Украины, о чем сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Как сообщает "Громадське", на просьбу о помощи в экстрадиции и задержании Фучеджи ГП РФ ответила, что не может этого сделать, поскольку подозреваемый является гражданином России.

"Возникает вопрос, почему лицо, на которое были возложены функции охраны общественного порядка во время массовых мероприятий, бездействовало. И бездействовало, когда сопровождало агрессивно настроенных граждан, которые поддерживали Россию, и фактически своим бездействием спровоцировало драку между пророссийски и проукраински настроенными активистами, что привело к стрельбе. И еще вопрос, почему это лицо получило позже гражданство РФ - это мы и пытаемся выяснить", - сказали следователи прокуратуры, которые расследуют действия правоохранителей во время событий 2 мая 2014 в Одессе.

Как сообщалось, Фучеджи в течение 1,5 лет после своего бегства из Украины получал полковничью пенсию.

Дмитрия Фучеджи подозревают в превышении служебных полномочий во время штурма городского управления милиции 4 мая 2014 - тогда он принял решение освободить и выпустить задержанных на Куликовом поле "антимайдановцев". На следующий день он покинул Украину и с июня 2014 находится в розыске. Кроме того, Фучеджи является фигурантом уголовных производств, открытых по событиям 25 ноября 2013 и 19 февраля 2014 года.

Как известно, 2 мая 2014 в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены.

Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов.

Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и специально спланированы.

По факту событий различные правоохранительные органы Украины начали около десятка уголовных производств, касающиеся различных фактов. Некоторые из них в настоящее время рассматриваются в судах.