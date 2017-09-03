Сборная Украины обыграла Турцию в отборе на ЧМ

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Воскресенье, 3 сентября 2017, 00:03

Сборная Украины обыграла сборную Турцию со счетом 2:0 в матче 7-го тура группового этапа отборочного цикла Чемпионата мира-2018.

Оба гола забил Андрей Ярмоленко – на 18-й и 42-минутах. Сейчас он выступает за немецкую "Боруссию" (Дортмунд).

Обслуживала матч бригада арбитров из Испании во главе с Давидом Фернандесом Борбаланом.

На настоящий момент Украина возглавляет группу – у нее 14 очков, у Хорватии - 13, Исландии - 13, Турции - 11, Финляндии - 4, Косово - 1.

Следующий матч Украина проведет 5 сентября на выезде против Исландии.

Темы: Украина Турция футбол
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