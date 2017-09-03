Збірна України обіграла Туреччину у відборі на ЧС

448 переглядів
Неділя, 3 вересня 2017, 00:03

Збірна України обіграла збірну Туреччини з рахунком 2: 0 в матчі 7-го туру групового етапу відбіркового циклу Чемпіонату світу-2018.

Обидва голи забив Андрій Ярмоленко - на 18-й і 42-хвилинах. Зараз він виступає за німецьку "Боруссію" (Дортмунд).

Обслуговувала матч бригада арбітрів з Іспанії на чолі з Давидом Фернандесом Борбаланом.

На даний момент Україна очолює групу - у неї 14 очок, у Хорватії - 13, Ісландії - 13, Туреччини - 11, Фінляндії - 4, Косово - 1.

Наступний матч Україна проведе 5 вересня на виїзді проти Ісландії.

Теми: Україна Туреччина футбол
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Місія МВФ приїде в Україну тричі - ЗМІ 1 вересня 2017, 16:25
Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності 1 вересня 2017, 01:47
OVERTIME: Головні події дня в економіці 31 серпня 2017, 21:15
powered by lun.ua
Головні новини
Збірна України обіграла Туреччину у відборі на ЧС
Український боксер виборов титул чемпіона світу
ДМС: Брат Саакашвілі має виїхати з України, інакше примусово видворять
У ДПСУ заявили, що речницю партії Саакашвілі не затримували
Усі новини
Музика

Українські фестивалі, які не можна пропустити цієї осені

12 порад

Як правильно спілкуватися із людьми, які не чують