Боевики ИГИЛ атаковали электростанцию в Ираке, 7 погибших

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Воскресенье, 3 сентября 2017, 00:48

2 сентября исламисты атаковали электростанцию неподалеку от иракского города Самарра, в результате погибли семь человек, еще 13  получили ранения.

Об этом сообщает DW.

Среди погибших - три сотрудника станции и четверо полицейских.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Нападавшие проникли в здание электростанции, забросав вход гранатами. Спустя три часа полиции удалось выбить боевиков из помещения.

Сообщается, что все террористы были убиты. Часть из них ликвидировали полицейские в перестрелке, другие исламисты привели в действие свои пояса смертников.

Электростанция временно прекратила работу и вскоре должна быть вновь запущена после ремонта.

Темы: Ирак терроризм
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