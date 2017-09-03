С фасада магазина на Грушевского стерли известные граффити времен Майдана
С фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4 в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.
Об этом сообщила в Facebok журналист Татьяна Высоцкая.
Руководитель магазина Игорь Доценко в комментариях под постом назвал эти граффити "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы".
Он также предложил желающим купить на рынке продукцию с таким же изображением. При этом замечания, что стерты оригиналы, руководитель магазина проигнорировал.
В то же время журналист Сергей Сидоренко отметил, что Доценко угрожает другим пользователям соцсети в личных сообщениях.
Как известно, граффити с изображением Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинки появились на фасаде магазина "Эмпориум" во время Революции достоинства 2013-2014 г.
Украинская правда
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