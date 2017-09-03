В Ивано-Франковске после грозы подтопило центр города

1064 просмотра
Воскресенье, 3 сентября 2017, 22:15

В результате сильной грозы в центре Ивано-Франковска затопило дорогу, движение парализовано.

Об этом сообщает местное издание WestNews.

В частности, подтоплены дороги на пересечении улиц Чорновола и Сечевых Стрельцов, а также улица Строителей.

 
 

На улице Надречной и Грушевского вода достигает метровой высоты, движение автотранспорта также парализовано, кое-где машины стоят полностью в воде, пишет местное издание Firtka.if.ua.  

Также затопило один из крупнейших торгово-развлекательных центров города - "Велес", где работники собирали воду ведрами.

 
 
 

Кроме того в окрестностях Ивано-Франковска после грозы подтоплено пригородное село Вовчинцы, а в с. Микуличин Ивано-Франковской области прошла гроза с градом размером с перепелиное яйцо.

Град, який випав у с.Микуличин на Франківщині.
Град, выпавший в с.Микуличин на Прикарпатье.

"В Вовчинцах затопило огороды и дворы у частных домов, поток, который там протекает, вышел из берегов", - сообщил в Facebook местный житель Андрей Коваль. 

Темы: погода Ивано-Франковск
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На реках Закарпатья объявлено штормовое предупреждение 3 сентября 2017, 01:26
Осень начнется для части Украины дождями и прохладой 31 августа 2017, 15:19
Ночью температура значительно снизится – синоптики 29 августа 2017, 21:52
powered by lun.ua
Главные новости
Грицак - главе ФСБ РФ: "Остановитесь!"
Прокуратура начала производство по факту уничтожения граффити
В Одессе на стройке возле "дома-стены" произошли столкновения
Суд вернул прокуратуре обвинительный акт по делу расстрелов на Майдане
Все новости
Книги

"Нейромант": отрывок из романа Уильяма Гибсона

опять за парты

Игры, песни и работа в группах. Как в школах будут учить по-новому