Гриневич зовут в Раду рассказать о первой реформе сезона
Министр образования и науки Лилия Гриневич 4 сентября расскажет желающим парламентариям о нюансах образовательной реформы, которую в парламенте надеются принять уже 5 сентября.
Об этом сказал глава Верховной Рады Андрей Парубий на согласительном совете парламента в понедельник.
Он сказал, что те депутаты, которые пропустили заседание профильного комитета с участием Гриневич, смогут услышать от министра детали реформы.
"Мы готовы предложить площадку для обсуждения", – сказал он и предложил в 14 часов непублично поговорить об образовательной реформе в парламенте.
Гриневич придет к парламентариям на то время.
"Чтобы мы завтра на первой реформе показали единство", – сказал Парубий.
Алена Рощенко, УП
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