Гриневич зовут в Раду рассказать о первой реформе сезона

Министр образования и науки Лилия Гриневич 4 сентября расскажет желающим парламентариям о нюансах образовательной реформы, которую в парламенте надеются принять уже 5 сентября.



Об этом сказал глава Верховной Рады Андрей Парубий на согласительном совете парламента в понедельник.



Он сказал, что те депутаты, которые пропустили заседание профильного комитета с участием Гриневич, смогут услышать от министра детали реформы.



"Мы готовы предложить площадку для обсуждения", – сказал он и предложил в 14 часов непублично поговорить об образовательной реформе в парламенте.



Гриневич придет к парламентариям на то время.



"Чтобы мы завтра на первой реформе показали единство", – сказал Парубий.



Алена Рощенко, УП