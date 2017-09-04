Гриневич зовут в Раду рассказать о первой реформе сезона

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Понедельник, 4 сентября 2017, 11:58

Министр образования и науки Лилия Гриневич 4 сентября расскажет желающим парламентариям о нюансах образовательной реформы, которую в парламенте надеются принять уже 5 сентября.

Об этом сказал глава Верховной Рады Андрей Парубий на согласительном совете парламента в понедельник.

Он сказал, что те депутаты, которые пропустили заседание профильного комитета с участием Гриневич, смогут услышать от министра детали реформы.

"Мы готовы предложить площадку для обсуждения", – сказал он и предложил в 14 часов непублично поговорить об образовательной реформе в парламенте.

Гриневич придет к парламентариям на то время.

"Чтобы мы завтра на первой реформе показали единство", – сказал Парубий.

Алена Рощенко, УП

Темы: Верховная Рада образование реформы
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