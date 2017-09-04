САП добилась тюрьмы для судьи-взяточника из Луганской области

Суд по предложению Специализированной антикоррупционной прокуратуры дал три года тюрьмы судье Северодонецкого городского суда Луганской области за взяточничество.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

По данным прокуратуры, дело рассматривалось в Рубежанском городском суде Луганской области, и приговор был вынесен 1 августа.

Как выяснило следствие, взятку в размере 4 тысячи долларов судья получил от своего пособника по имени Ахлиман Ахмедов. Эти деньги он получил за влияние на судебное постановление об отказе в удовлетворении представления прокуратуры об определении срока фактически отбытой осужденным части наказания и предоставление разрешения органам внутренних дел на его этапирование в следственный изолятор и заведомо неправосудное решение о снятии ареста с транспортного средства.

В САП сообщили, что сейчас этот судья находится в розыске, и приговор ему вынесен заочно.

Украинская правда