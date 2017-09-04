В Чечне заявили, что в Грозном вышли митинговать более миллиона человек

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Понедельник, 4 сентября 2017, 15:47

МВД Чечни заявило, что более миллиона человек собрались в столице Чечни Грозном на митинг в поддержку мусульман народа рохинджа, которых власти Мьянмы отказываются признавать своими гражданами.

Об этом сообщило российское агентство ТАСС.

Отмечается, что на акции присутствовали глава Чечни Рамзан Кадыров, муфтий Ингушетии Иса Хамхоев, представители муфтията Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.

"На центральную площадь Грозного люди вышли с плакатами и транспарантами с надписями "Нет геноциду в Мьянме", "Остановите насилие мусульман в Бирме". Из-за большого потока автомобилей движение на всех прилегающих улицах было блокировано", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, участники митинга проголосовали за принятие резолюции-обращения к президенту России Владимиру Путину "с призывом прекратить кровопролитие в Мьянме".

Завершилась акция коллективной полуденной молитвой в мечети "Сердце Чечни" и на прилегающих территориях.

Как сообщалось, в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщили, что около 73 тысяч представителей народности рохинджа, мусульман по вере, бежали от насилия на западе Мьянмы в соседнюю Бангладеш.

Как заявила пресс-секретарь управления Вивиян Тан, к бегству их вынудила новая вспышка насилия, начавшаяся 25 августа в штате Ракхайн на западе Мьянмы.

Темы: митинги Чечня
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