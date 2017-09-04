Более 70 тысяч мусульман-рохинджа бежали из Мьянмы от насилия - ООН

Около 73 тысяч представителей народности рохинджа, мусульман по вере, бежали от насилия на западе Мьянмы в соседнюю Бангладеш.

Об этом сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Радио Свобода.

Как заявила пресс-секретарь управления Вивиян Тан, к бегству их вынудила новая вспышка насилия, начавшаяся в штате Ракхайн на западе Мьянмы больше недели назад, 25 августа.

Силовики Мьянмы и представители народности рохинджа обвиняют друг друга в жестокости.

По данным военных Мьянмы, в столкновениях последних дней погибли почти 400 человек, большинство из них - боевики-рохинджа.

Беженцы же заявляют, что силовики Мьянмы и толпы населения других этнических групп (по вере они в основном буддисты) нападали на гражданских мусульман, жгли их дома и изгоняли из штата Ракхайн.

На пепелище в одном из сел рохинджа на севере штата Ракхайн, 31 августа 2017

Правозащитная организация Human Rights Watch из США обнародовала свежий спутниковый снимок, на котором, по словам правозащитников, видно более 700 сожженных домов в одном из сел рохинджа.

Кровавые столкновения в регионе вспыхивают время от времени с 2012 года, когда они впервые стали массовыми и вызвали бегство более 100 000 рохинджа в лагеря для внутренне перемещенных лиц.

Предыдущие военные режимы Мьянмы, тогда известной как Бирма, лишили всех представителей народности рохинджа гражданства, а с ним и всех гражданских прав, и пытались заставить их эмигрировать из страны, считая их чужими.

Тяжелое социальное положение стало почвой для развития исламского экстремизма среди этой народности.

Насилие, к которому прибегали экстремисты-рохинджа в последние годы, привело и к радикализации их соседей, преимущественно носителей буддизма, которых, в свою очередь, начали подстрекать националистические буддистские организации.

В последнее время к насилию в регионе уже прибегают обе стороны.