СБУ задержала боевика, который хотел выехать из ОРЛО по личным делам
Служба безопасности задержали боевика ОРЛО, который находился в розыске, когда он хотел выехать на контролируемую часть страны по частным делам.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным правоохранителей, житель временно оккупированного Лутугинского района присоединился к боевикам в 2014 году.
"В течение двух лет он с оружием охранял склад боеприпасов в Стаханове, участвовал в "казачьем" бандформировании Козицина, обеспечивал контрольно-пропускной режим объекта сепаратистов на выезде из Луганска, работал водителем в воинской части", - говорится в сообщении.
Служба безопасности объявила мужчину в розыск в феврале 2016 года.
"Сотрудники спецслужбы задержали боевика вблизи линии разграничения у Станицы Луганской при попытке выехать на контролируемую украинскими властями территорию в частных делах", - отмечает пресс-служба.
В этом деле открыли уголовное производство по ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.
Суд избрал мужчине в качестве меры пресечения содержание под стражей.
Олег Твердь, УП
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