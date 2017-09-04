СБУ задержала боевика, который хотел выехать из ОРЛО по личным делам

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Понедельник, 4 сентября 2017, 16:16

Служба безопасности задержали боевика ОРЛО, который находился в розыске, когда он хотел выехать на контролируемую часть страны по частным делам.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, житель временно оккупированного Лутугинского района присоединился к боевикам в 2014 году.

"В течение двух лет он с оружием охранял склад боеприпасов в Стаханове, участвовал в "казачьем" бандформировании Козицина, обеспечивал контрольно-пропускной режим объекта сепаратистов на выезде из Луганска, работал водителем в воинской части", - говорится в сообщении.

Служба безопасности объявила мужчину в розыск в феврале 2016 года.

"Сотрудники спецслужбы задержали боевика вблизи линии разграничения у Станицы Луганской при попытке выехать на контролируемую украинскими властями территорию в частных делах", - отмечает пресс-служба.

В этом деле открыли уголовное производство по ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

Суд избрал мужчине в качестве меры пресечения содержание под стражей.

Олег Твердь, УП

Темы: СБУ Донбасс боевые действия
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