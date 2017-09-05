В ОРДО на шахте погибли два горняка

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Вторник, 5 сентября 2017, 11:51

В результате затопления выработки на шахте "Горизонт" в Макеевке погибли два горняка.

Об этом сообщает сепаратистский ресурс "Донецкое агентство новостей".

В публикации говорится, что в подконтрольной самопровозглашенной "Донецкой народной республике" Макеевке в результате аварии на шахте погибли не менее двух горняков.

Сообщается, что 1 сентября в результате "нештатной ситуации" на шахте "Горизонт" затопило выработку. Под землей в тот момент находилось 5 горняков. Трое выбрались на поверхность самостоятельно. Двоих объявили пропавшими без вести.

4 сентября в 10 утра было обнаружено тело одного из них – 30-летнего жителя Макеевки.

К концу дня понедельника на поверхность подняли тело второго погибшего горняка, также жителя Макеевки 1982 года рождения.

Ранее сообщалось, что боевики не пускали представителей миссии ОБСЕ к оборудованию камер наблюдения надзора на шахте "Октябрьская", контролируемой так называемой "ДНР".

Украинская правда

Темы: авария Донбасс
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