В ОРДО на шахті загинули два гірника

634 перегляди
Вівторок, 5 вересня 2017, 11:51

В результаті затоплення вироблення на шахті "Горизонт" в Макіївці загинули два гірника.

Про це повідомляє сепаратистський ресурс "Донецьке агентство новин".

У публікації йдеться, що в підконтрольній самопроголошеній "Донецькій народній республіці" Макіївці в результаті аварії на шахті загинули не менше двох гірників.

Повідомляється, що 1 вересня в результаті "нештатної ситуації" на шахті "Горизонт" затопило вироблення. Під землею в той момент перебувало 5 гірників. Троє вибралися на поверхню самостійно. Двох оголосили зниклими безвісти.

4 вересня о 10 ранку було виявлено тіло одного з них - 30-річного жителя Макіївки.

До кінця дня понеділка на поверхню підняли тіло другого загиблого гірника, також жителя Макіївки 1982 року народження.

Раніше повідомлялося, що бойовики не пускали представників місії ОБСЄ до обладнання камер спостереження для нагляду на шахті "Жовтнева", контрольованої так званою "ДНР".

Українська правда

Теми: аварія Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В Індії потяг зійшов з рейок: 23 загиблих, понад 60 поранено 19 серпня 2017, 21:35
У Криму селевий потік змив з дороги машини, підтоплено десятки будинків 19 серпня 2017, 14:01
У Єгипті назвали причину зіткнення поїздів 12 серпня 2017, 02:12
powered by lun.ua
Головні новини
Київ отримав запит від Грузії на арешт і видачу Саакашвілі
У Раді не вірять у дострокові вибори і відставку Гройсмана
В ОРДО на шахті загинули два гірника
Президент Молдови заборонив військовим брати участь у навчаннях в Україні
Усі новини
Досвід

9 помилок, яких ми припускалися на першій роботі. Які висновки зробити?

Фото, відео

Медсестра створює неймовірні картини шприцом