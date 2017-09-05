В ОРДО на шахті загинули два гірника

В результаті затоплення вироблення на шахті "Горизонт" в Макіївці загинули два гірника.

Про це повідомляє сепаратистський ресурс "Донецьке агентство новин".

У публікації йдеться, що в підконтрольній самопроголошеній "Донецькій народній республіці" Макіївці в результаті аварії на шахті загинули не менше двох гірників.

Повідомляється, що 1 вересня в результаті "нештатної ситуації" на шахті "Горизонт" затопило вироблення. Під землею в той момент перебувало 5 гірників. Троє вибралися на поверхню самостійно. Двох оголосили зниклими безвісти.

4 вересня о 10 ранку було виявлено тіло одного з них - 30-річного жителя Макіївки.

До кінця дня понеділка на поверхню підняли тіло другого загиблого гірника, також жителя Макіївки 1982 року народження.

Раніше повідомлялося, що бойовики не пускали представників місії ОБСЄ до обладнання камер спостереження для нагляду на шахті "Жовтнева", контрольованої так званою "ДНР".

Українська правда