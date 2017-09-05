Ляшко показывает журналистам дом родственников, а машины прячет – СМИ

Народный депутат Олег Ляшко показывает журналистам как свой дом сестры жены, а машины, на которых ездит, не указывает в декларациях.

Об этом сообщают "Наші гроші з Денисом Бігусом".

По данным программы, хотя сам нардеп и живет в доме за 15 млн грн в Козине, а в Киеве имеет еще две квартиры, журналистам он показывает дом сестры жены Роситы Сайранен - Лолиты Федотовой.

Так, в 2014 году нардеп впервые показал свою квартиру корреспондентам канала ICTV. Показал сад, огород, завел в дом и искренне признался: последние деньги потратил на это еще недостроенное жилье. Однако, если нардеп потратил деньги и приобрел недвижимость, она должна появиться в декларации еще за 2014 год, или за последующие годы, но его там нет.

Как выяснилось, дом, который в 2014 году Ляшко демонстрировал журналистам - сейчас уже достроенный - записан изначально на младшую сестру жены Ляшко - Лолиту Федотову. Жена нардепа утверждает, что дом купила ее сестра: "Взяла кредит и купила".

В то же время, на кого бы ни был записан дом, семья Ляшко очень часто его посещает.

Жена Ляшко Росита Сайранен

По информации журналистов, именно из этого дома на автомобиле Mercedes GL 550 регулярно выезжает жена Ляшко - Росита Сайранен. Как и дом, автомобиль отсутствует в декларации нардепа. Официально Mercedes записан на близкого к представителям радикальной партии Антона Розова.

Еще один незадекларированный автомобиль - Toyota Land Cruiser, на котором нардеп Андрей Лозовой с Олегом Ляшко приехал в МВД в день снятия депутатской неприкосновенности. Автомобиль записан на все ту же Лолиту Федотову.

Сам Олег Ляшко, говорят авторы программы, передвигается на незадекларированном бронированном Cadillac Escaladе. Такого автомобиля в декларации нардепа тоже нет, однако ранее Ляшко уже неоднократно фиксировали на этой машине возле ВРУ. Официально авто записано на советника Ляшко - Александра Гулака. Он является членом "Радикальной партии" и даже в 2014 году баллотировался в народные депутаты, но не прошел. В заявлении, поданном в ЦИК, мужчина не указал место работы, лишь отметил, что временно не работает.

Как сообщалось, народный депутат от Радикальной партии Олег Ляшко купил дом и два земельных участка стоимостью 15 млн грн в пгт Козин Киевской области.

Нардеп заявил, что приобрел дом в кредит, который собирается выплатить за 5 лет.