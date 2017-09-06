АТО: Боевики 32 раза открывали огонь, тишина лишь на Луганщине

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Среда, 6 сентября 2017, 07:34

В конце прошлых суток незаконные вооруженные формирования, применяя стрелковое оружие, продолжили обстрелы позиций сил АТО на Донецком и Приморском направлениях. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

За минувшие сутки противник не применял минометы и другое тяжелое вооружение. Всего российско-оккупационные группировки 32 раза открывали огонь по позициям украинской армии. Из них 20 обстрелов характеризуются как неприцельные.

Так, с 18 часов и до полуночи боевики трижды открывали огонь из гранатометов в районе Лебединского, дважды - у Водяного. Несколько раз из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям ВСУ на подступах к Старогнатовке.

Также факты открытия огня из стрелкового оружия зафиксированы у Гнутового и Широкиного.

На Донецком направлении беспокойнее всего в конце суток было в районе Зайцевого. Здесь за вечер и ночь боевики 5 раз обстреливали опорные пункты ВСУ из стрелкового оружия. А под огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались силы АТО в окрестностях Авдеевки и на шахте Бутовка.

На Луганском направлении сохранялась тишина.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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