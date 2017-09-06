АТО: Бойовики 32 рази відкривали вогонь, тиша лише на Луганщині

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Середа, 6 вересня 2017, 07:34

Наприкінці минулої доби незаконні збройні формування, застосовуючи стрілецьку зброю, продовжили обстріли позицій сил АТО на Донецькому та Приморському напрямках. Втрат серед Українських  військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За минулу добу противник не застосовував міномети та інше важке озброєння. Загалом російсько-окупаційні угруповання 32 рази відкривали вогонь по позиціях української армії. З них 20 обстрілів характеризуються як неприцільні.

Так, з 18 години і до опівночі бойовики тричі відкривали вогонь із гранатометів у районі Лебединського, двічі – біля Водяного. Декілька разів з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів ворог бив по позиціях ЗСУ на підступах до Старогнатівки.

Також факти відкриття вогню зі стрілецької зброї зафіксовані біля Гнутового та Широкиного. 

На Донецькому напрямку найбільш неспокійно наприкінці доби було у районі Зайцевого. Тут за вечір і ніч бойовики 5 разів обстрілювали  опорні пункти ЗСУ зі стрілецької зброї. А під вогнем з великокаліберних кулеметів опинились сили АТО на околицях Авдіївки та на шахті Бутівка.

На Луганському напрямку зберігалася тиша.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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