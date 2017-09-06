Гройсман: Скажите на местах, чтобы дружили с прогнозом погоды

Власти на местах должны завершить подготовку к новому отопительному сезону и с наступлением холодов тщательно изучать прогноз погоды, чтобы первый снег не стал проблемой и не привел к коллапсу.



Об этом заявил 6 сентября на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает "Укринформ".



"Скажите всем на местах, чтобы они не забывали дружить с прогнозом погоды, чтобы первый снег не стал неожиданным, не стал очередным испытанием, потому что вдруг так случилось. Все же готово, запасы все есть, надо только не проспать и все будет хорошо", – сказал премьер.



Гройсман призвал власти на всех уровнях сделать все необходимое для того, чтобы завершить подготовку к зиме и просто ожидать изменения погодных условий.



"Мы нормально начнем и пройдем очередной отопительный сезон. У нас достаточно запасов газа, у нас будет все нормально с электрической энергией, хотя это далось нам нелегко. У нас все нормально будет с теплом в домах украинцев", – заверил он.



В то же время премьер подчеркнул, что обеспечение домов граждан теплом и светом относится к компетенции местных властей.