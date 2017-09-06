Гройсман: Скажите на местах, чтобы дружили с прогнозом погоды

2434 просмотра
Среда, 6 сентября 2017, 13:28

Власти на местах должны завершить подготовку к новому отопительному сезону и с наступлением холодов тщательно изучать прогноз погоды, чтобы первый снег не стал проблемой и не привел к коллапсу.

Об этом заявил 6 сентября на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает "Укринформ".

"Скажите всем на местах, чтобы они не забывали дружить с прогнозом погоды, чтобы первый снег не стал неожиданным, не стал очередным испытанием, потому что вдруг так случилось. Все же готово, запасы все есть, надо только не проспать и все будет хорошо", – сказал премьер.

Гройсман призвал власти на всех уровнях сделать все необходимое для того, чтобы завершить подготовку к зиме и просто ожидать изменения погодных условий.

"Мы нормально начнем и пройдем очередной отопительный сезон. У нас достаточно запасов газа, у нас будет все нормально с электрической энергией, хотя это далось нам нелегко. У нас все нормально будет с теплом в домах украинцев", – заверил он.

В то же время премьер подчеркнул, что обеспечение домов граждан теплом и светом относится к компетенции местных властей.

Темы: Кабинет министров отопление энергетика
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На пенсию можно будет выйти в любом возрасте, при наличии 40 лет стажа - Рева 5 сентября 2017, 17:41
В Раде не верят в досрочные выборы и отставку Гройсмана 5 сентября 2017, 12:16
БПП хочет новое министерство, а "Самопомич" готовит митинг 4 сентября 2017, 13:53
powered by lun.ua
Главные новости
Адвокат: Лариновичу не сообщали подозрение в "перевороте"
Акцию автомобилистов объявили бессрочной
Россия хочет "особый статус" Донбасса, а потом миротворцев
Оккупанты активизировались в секторе "М", силы АТО открывали ответный огонь
Все новости
Фото

Как Тарас Бычко фотографирует детство, повседневность и мечты

Неделя в графиках

Гривне 21 год, рекордно дорогие арбузы и подорожание автогаза