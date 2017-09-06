Рада собирается ввести накопительную систему пенсионного страхования

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Среда, 6 сентября 2017, 13:58

Комитет соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения Верховной Рады рекомендовал парламенту вести накопительную систему пенсионного страхования с 1 января 2019 года.

Об этом сообщил в Twitter министр вице-премьер-министр Павел Розенко.

"С 1 января 2019 г. заработает накопительная система пенсионного страхования. Есть шанс на это! Комитет поддержал нашу позицию в пенсионном законопроекте", - написал он.

По информации "Украинских новостей", на заседании комитета были поддержаны соответствующие поправки в законопроект о пенсионной реформе №6614 при подготовке ко второму чтению.

"Перечисление страховых взносов в накопительную систему пенсионного страхования внедряется с 1 января 2019", - говорится в поправках.

Они предусматривают, что участниками накопительной системы пенсионного страхования являются лица, которые по состоянию на 1 января 2019 года подлежат обязательному государственному пенсионному страхованию.

При этом лица, которым на 1 января 2019 года осталось менее 10 лет до достижения пенсионного возраста, могут отказаться от взносов в накопительную систему пенсионного страхования.

Также предполагается, что лица, достигшие пенсионного возраста, не могут делать взносы в накопительный фонд.

Кроме того, Кабинету министров поручается до 1 июля 2018 обеспечить создание институциональных компонентов функционирования накопительной системы пенсионного страхования.

Как сообщалось, в законопроект о пенсионной реформе в Верховной Раде подано около 2100 поправок.

Темы: пенсии Верховная Рада Кабинет министров реформы
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