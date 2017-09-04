К реформам на рассмотрении в Раде внесены почти 10 тыс. поправок – Парубий

На своей очередной сессии, которая начнется 5 сентября, Верховная Рада должна рассмотреть около 9,7 тысячи поправок к законопроектам, которые касаются важных реформ в Украине.

Об этом спикер ВР Андрей Парубий рассказал на согласительном совете в понедельник.

"Я вам скажу, что к медицинской реформе есть 893 правки, к образовательной - 1700 поправок, из которых 600 отклонены, изменения в кодексы в рамках судебной реформы имеют почти 5000 поправок, у пенсионной реформы 2100 поправок", - заявил он.

По словам председателя парламента, поэтому рассмотрение каждой из этих реформ может занять у Рады от одного до нескольких дней.

Но спикер выразил надежду, что в ближайшие 2-3 недели ВР справится с этой задачей.

Парубий предложил председателям фракций начать сессию с рассмотрения реформы системы образования.

"Я верю и надеюсь, что мы в течение первого дня сможем ее рассмотреть и принять решение", - отметил он.

"Также очень важны будут кадровые вопросы, оставшиеся у нас еще с весны. Среди них и счетная палата, и уполномоченный по правам человека, и состав ЦИК. И это тоже должно быть среди прерогатив на эту осень, на этот пленарный период", - добавил Парубий.

Евгений Кизилов, УП