"Укрзализныця" запускает продажи билетов онлайн на еще два поезда в Польшу

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Среда, 6 сентября 2017, 15:55

С 7 сентября "Укрзализныця" начнет продавать билеты онлайн на еще два поезда в Польшу.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"7 сентября, с 10:00 ПАО "Укрзализныця" вводит услугу оформления электронных проездных документов в международном сообщении на поезда № 715/716 Киев - Перемышль - Киев и № 752/751 Здолбунов - Холм - Здолбунов", - отметила пресс-служба..

Как сообщалось, 3 июля "Укрзализныця" запустила продажу билетов онлайн на скоростной поезд Интерсити+ № 705/706 Киев - Львов - Перемышль.

Украинская правда

Темы: Укрзализныця Польша
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