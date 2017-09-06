"Укрзализныця" запускает продажи билетов онлайн на еще два поезда в Польшу

С 7 сентября "Укрзализныця" начнет продавать билеты онлайн на еще два поезда в Польшу.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"7 сентября, с 10:00 ПАО "Укрзализныця" вводит услугу оформления электронных проездных документов в международном сообщении на поезда № 715/716 Киев - Перемышль - Киев и № 752/751 Здолбунов - Холм - Здолбунов", - отметила пресс-служба..

Как сообщалось, 3 июля "Укрзализныця" запустила продажу билетов онлайн на скоростной поезд Интерсити+ № 705/706 Киев - Львов - Перемышль.

Украинская правда