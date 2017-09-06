"Укрзалізниця" запускає продаж квитків онлайн на ще два потяги до Польщі

652 перегляди
Середа, 6 вересня 2017, 15:55

З 7 вересня "Укрзалізниця" почне продавати квитки онлайн на ще два потяги до Польщі.

Про повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

"7 вересня, з 10:00 ПАТ "Укрзалізниця" запроваджує послугу оформлення електронних проїзних документів у міжнародному сполученні на поїзди № 715/716 Київ – Перемишль – Київ та № 752/751 Здолбунів – Холм – Здолбунів", - зазначила прес-служба.

Як повідомлялося, 3 липня "Укрзалізниця" запустила продаж квитків онлайн на швидкісний потяг Інтерсіті+ № 705/706 Київ – Львів – Перемишль.

Українська правда

Теми: Укрзалізниця Польща
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ГПУ та СБУ прийшли з обшуком до "Укрзалізниці": вилучили балони 5 вересня 2017, 15:20
Поїзди до Перемишля на 11 днів змінять маршрут 30 серпня 2017, 14:57
На свята УЗ перевезла близько 1 мільйона пасажирів 29 серпня 2017, 16:41
powered by lun.ua
Головні новини
Геращенко: ОРДЛО вимагають звільнити криміналітет і терористів
У Порошенка хочуть закрити 1 з 3 пунктів пропуску в Крим
Лавринович є підозрюваним у справі про "переворот" з 1 вересня – ГПУ
Адвокат: Лариновичу не повідомляли підозру в "перевороті"
Усі новини
Лінки тижня

Як робити круті фото на iPhone, історія Льодовикових періодів...

Діти

15 запитань, які варто ставити дітям для покращення мислення