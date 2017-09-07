7 сентября в Киеве ограничат движение транспорта

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Четверг, 7 сентября 2017, 07:05

В Киеве вечером 7 сентября на участке от ул. Тулузы до просп. Леся Курбаса ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 21:00 7 сентября до 6:00 8 сентября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на бульваре Ромена Роллана, на участке от ул. Тулузы в просп. Леся Курбаса, частично ограничат движение транспорта", - говорится в сообщении.

В КГГА также напомнили, что с 5 по 20 сентября частично ограничено движение транспорта из-за ремонта покрытия из брусчатки на ул. Богдана Хмельницкого - на участке от дома № 10 до дома № 12.

Кроме того, с 7 по 19 сентября будет ограничено движение транспорта из-за ремонта на Столичном шоссе - на участке от наземного пешеходного перехода возле КПП до надземного пешеходного перехода у остановки "Автомобильный центр" в направлении города.

Темы: Киев
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