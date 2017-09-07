США подготовили в ООН проект резолюции о нефтяном эмбарго КНДР

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Четверг, 7 сентября 2017, 07:42

США подготовили проект резолюции Совета безопасности ООН, предусматривающий введение эмбарго на поставки нефти в Северную Корею и замораживание активов ее правительства и лидера Ким Чен Ына.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на американские СМИ.

Кроме того, проект резолюции предусматривает запрет на передвижение Ким Чен Ына за границу, блокирование экспорта текстильных изделий из Северной Кореи и выплат средств десяткам тысяч северокорейцев, которые работают за пределами страны, зарабатывая валюту для правительства.

Также предложено заморозить активы национальной авиакомпании Северной Кореи Air Koryo, которая в настоящее время осуществляет рейсы в Пекин и еще нескольких городов Китая, а также в российский Владивосток.

Причиной являются новые испытания Пхеньяном ядерных боезарядов и баллистических ракет, что запрещено резолюциями Совета безопасности ООН.

Темы: США КНДР
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