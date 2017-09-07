США підготували в ООН проект резолюції про нафтове ембарго КНДР

814 переглядів
Четвер, 7 вересня 2017, 07:42

США підготували проект резолюції Ради безпеки ООН, що передбачає введення ембарго на поставки нафти в Північну Корею і заморожування активів її уряду і лідера Кім Чен Ина.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на американські ЗМІ.

Крім того, проект резолюції передбачає заборону на пересування Кім Чен Ина за кордон, блокування експорту текстильних виробів з Північної Кореї і виплат коштів десяткам тисяч північнокорейців, які працюють за межами країни, заробляючи валюту для уряду.

Також запропоновано заморозити активи національної авіакомпанії Північної Кореї Air Koryo, яка в даний час здійснює рейси до Пекіна і ще кількох міст Китаю, а також в російський Владивосток.

Причиною є нові випробування Пхеньяном ядерних боєзарядів і балістичних ракет, що заборонено резолюціями Ради безпеки ООН.

Теми: США КНДР
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Росія купувала політичну рекламу в Facebook під час виборів в США 7 вересня 2017, 01:20
Трамп-молодший свідчитиме у комітеті Сенату США щодо контактів з РФ 6 вересня 2017, 15:07
Держдеп наполягає на законності рішення закрити дипмісії Росії 6 вересня 2017, 07:19
powered by lun.ua
Головні новини
Молдовські військові приїхали на навчання в Україну всупереч Додону
Парламент Каталонії схвалив референдум про незалежність від Іспанії
Хроніка 7 вересня. Квартирний скандал Сергія Лещенка та шоу-бізнес із політичним забарвленням
Доба в АТО: 34 обстріли, бойовики били з кулеметів і гранатометів
Усі новини
Відданість

Собака Джорджа Майкла так сумує, що оселилась на місці пам'яті господаря

Тиждень у графіках

Гривні 21 рік, рекордно дорогі кавуни та подорожчання автогазу