Украинцам советуют избегать урагана, уничтожившего остров Барбуда

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Четверг, 7 сентября 2017, 09:58

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения побережья США и стран Карибского бассейна из-за приближения урагана.

Тем, кто уже находится в этом регионе, департамент консульской службы МИД Украины советует быть осторожными и не покидать укрытий.

"В связи с приближением к побережью США и стран Карибского бассейна урагана "Ирма", которому уже присвоена высшая, 5 категория уровня опасности, во многих прибрежных регионах Антигуа и Барбуды, Сент-Китс и Невис, Виргинских островов, Пуэрто Рико, Багамских островов, Кубы и США (штат Флорида) объявлено чрезвычайное положение. Самой большой мощности ураган достигнет, ориентировочно, 6-8 сентября", – отмечает ведомство.

МИД рекомендует гражданам Украины, которые находятся в этом регионе, проявлять повышенную осторожность, без лишней надобности не покидать укрытий, а тем, кто планирует его посетить, – воздержаться в ближайшее время от поездок в регион.

"Во время пребывания в районах, пораженных ураганом, необходимо внимательно следить за сообщениями местных органов власти о развитии ситуации; следовать инструкциям местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта", – говорится в сообщении МИД.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, гражданам Украины рекомендуют обращаться в дипломатические учреждения:

- на территории США, государств Пуэрто-Рико и Виргинских островов (США), Антигуа и Барбуда, Тринидада и Тобаго – на "горячую линию" посольства Украины в США по телефону + 1-202-322 2616, на почту emb_us@mfa.gov.ua;

- на территории Кубы и Доминиканской Республики – на "горячую линию" посольства Украины в Республике Куба по телефону + 535 429 51 31, на почту emb_cu@mfa.gov.ua;

- на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по телефону +38 044 238-16-57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.



Ураган "Ирма" уже полностью уничтожил остров Барбуда в Карибском море. Он снес 95% зданий, перебросил коммуникационную башню и вырвал с корнем деревья, сообщает "Reuters".

Премьер-министр островного государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун сказал, что люди вряд ли смогут в ближайшее время проживать на острове из-за "абсолютного опустошения".

"На восстановление уйдут годы", – сказал он.

Ураган унес как минимум одну жизнь на острове.

Уже 8 человек погибли и 23 человека травмированы на заморских территориях Франции.

Если сбудутся прогнозы метеорологов и на выходных около Барбуды пройдет еще один шторм "Хосе", то всех жителей острова придется эвакуировать, передает Лига.net.

Темы: США стихия МИД
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