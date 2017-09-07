Додон накажет всех военных, причастных к учениям с Украиной
Президент Молдовы Игорь Додон обещает наказать военных, которые вопреки его запрету участвуют в международных учениях в Украине.
Об этом сообщил пресс-секретарь молдавского президента Ион Чебан, информирует NewsMaker.
По его словам, Додон распорядился провести проверки в воинских частях.
"Чтобы изучить ситуацию, выяснить, кто из военных присутствует, а кто отсутствует, и принять решение в соответствии с законодательством, вплоть до понижения ответственных лиц в званиях", - пояснил он.
Контингент Национальной армии Молдовы с 57 военных участвует в международных учениях Rapid Trident 2017 в Украине, несмотря на запрет президента.
Решение о поездке правительство Молдовы одобрило накануне. Премьер-министр Павел Филип утверждает, что Додон не имеет веских причин запрещать молдавскому контингенту участие в учениях.
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