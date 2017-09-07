Додон накажет всех военных, причастных к учениям с Украиной

3144 просмотра
Четверг, 7 сентября 2017, 12:37

Президент Молдовы Игорь Додон обещает наказать военных, которые вопреки его запрету участвуют в международных учениях в Украине.

Об этом сообщил пресс-секретарь молдавского президента Ион Чебан, информирует NewsMaker.

По его словам, Додон распорядился провести проверки в воинских частях.

"Чтобы изучить ситуацию, выяснить, кто из военных присутствует, а кто отсутствует, и принять решение в соответствии с законодательством, вплоть до понижения ответственных лиц в званиях", - пояснил он.

Контингент Национальной армии Молдовы с 57 военных участвует в международных учениях Rapid Trident 2017 в Украине, несмотря на запрет президента.

Решение о поездке правительство Молдовы одобрило накануне. Премьер-министр Павел Филип утверждает, что Додон не имеет веских причин запрещать молдавскому контингенту участие в учениях.

Европейская правда

Темы: Молдова Украина
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Молдавские военные приехали на учения в Украину вопреки Додону 7 сентября 2017, 08:38
Зачем Молдова подняла вопрос о выводе войск РФ из Приднестровья 6 сентября 2017, 13:17
Додон не пустит армию на учения в Украину – несмотря на слово правительства 6 сентября 2017, 12:21
powered by lun.ua
Главные новости
Додон накажет всех военных, причастных к учениям с Украиной
Депутаты о выступлении президента: Фарисейство и начало кампании
Досрочные выборы нерациональны, но ЦИК пора обновить – президент
Порошенко: Я никогда не соглашусь на избрание президента парламентом
Все новости
"Лев" для животных

Как работает современный центр для бездомных четвероногих

Образование

Почему дети не хотят учиться. 6 образовательных экспертов о причинах