Додон покарає всіх військових, причетних до навчань з Україною

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Четвер, 7 вересня 2017, 12:37

Президент Молдови Ігор Додон обіцяє покарати військових, які всупереч його забороні беруть участь у міжнародних навчаннях в Україні.

Про це повідомив прес-секретар молдовського президента Іон Чебан, інформує NewsMaker.

За його словами, Додон розпорядився провести перевірки у військових частинах.

"Щоб вивчити ситуацію, з'ясувати, хто з військових присутній, а хто відсутній, і прийняти рішення відповідно до законодавства, аж до зниження відповідальних осіб у званнях", - пояснив він.

Контингент Національної армії Молдови з 57 військових бере участь в міжнародних навчаннях Rapid Trident 2017 в Україні, незважаючи на заборону президента.

Рішення про поїздку уряд Молдови схвалив напередодні. Прем'єр-міністр Павло Філіп стверджує, що Додон не має вагомих причинзабороняти молдовському контингенту участь у навчаннях.

Європейська правда

Теми: Молдова Україна
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