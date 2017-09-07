Автомобилисты свернули акцию под Радой

Митингующие за легализацию нерастаможенных автомобилей завершили митинг у здания Верховной Рады.

Об этом со сцены на площади Конституции заявили координаторы акции, передают Украинские Новости.

Они призвали участников митинга сохранять порядок, не прибегать к провокациям и разъезжаться по областям. Перед этим полиция оттеснила автомобилистов из-под Рады.

В полиции пояснили, что митингующие принесли шины и собирались их курить возле Верховной Рады.

Роман кравец

Роман кравец

Роман кравец

Роман кравец

На данный момент под парламентом находятся около 300 митингующих и около 300 правоохранителей.

По словам корреспондента УП большая часть митингующих разошлась. Один из организаторов акции Александр Чернявский сказал, что акция приостановлена.