Совет судей запланировал съезд для избрания судей КС на 13 ноября

Совет судей намерен провести съезд судей для избрания судей Конституционного Суда 13 ноября в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы органов судейского самоуправления.

Согласно сообщению, Совет судей решил определить дату продолжения ХІV внеочередного съезда судей Украины после перерыва - 13 ноября 2017 года в 10:00, в Международном центре культуры и искусств профсоюзов Украины (Киев, Аллея Небесной Сотни, 1).

Совет судей также принял решение объявить о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда и начало приема заявлений (с приложенными к ним документами) лиц, изъявивших намерение занять должность судьи Конституционного Суда, с 8 сентября по 7 октября включительно.

В соответствии с этим Совет судей поручил Государственной судебной администрации осуществить мероприятия по подготовке по продлению ХІV внеочередного съезда судей после перерыва.

Как известно, 3 августа вступила в силу новая редакция закона "О Конституционном Суде".

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