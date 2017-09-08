Мексика подверглась землетрясению, возможно цунами

476 просмотров
Пятница, 8 сентября 2017, 08:44

Массивное землетрясение в 8 баллов пронеслось вдоль побережья Мексики, эксперты опасаются возникновения цунами.

Толчки ощущались даже в Мехико, сообщают западные СМИ.

Как пишет Daily Mail, землетрясение ощущалось по всей Мексике, оно встряхнуло здания столицы и достигло Остина, штат Техас. Люди в Мехико выбежали на улицы.


Эпицентр землетрясения находился в 123 км (76 миль) к юго-западу от города Пиджиапан, на глубине 33 км (21 миль).

В Тихоокеанском Центре предупреждения цунами предупредили о риске волн цунами.

Темы: стихия стихийное бедствие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украинцам советуют избегать урагана, уничтожившего остров Барбуда 7 сентября 2017, 09:58
В заморских территориях Франции – наивысший уровень угрозы из-за урагана 6 сентября 2017, 10:04
Украинские спасатели помогают Грузии тушить пожары 31 августа 2017, 09:19
powered by lun.ua
Главные новости
Хроника 8 сентября. Яценюк "воевал" в Чечне, а Ющенко уволил Тимошенко и Порошенко
Сутки в АТО: 25 обстрелов, погиб один украинский военный
Сенцова могли перевести в колонию в Иркутске - правозащитница
Трамп хочет отменить потолок госдолга США навсегда
Все новости
900 километров пешком

Как двое львовян путешествуют по Украине от запада до востока

Хайп, хейт, зашквар

Истории заведений, которые оказались в эпицентре Facebook-скандалов