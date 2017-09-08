Мексику струсонув землетрус, можливе цунамі

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П'ятниця, 8 вересня 2017, 08:44

Масивний землетрус у 8 балів пронісся вздовж узбережжя Мексики, експерти побоюються виникнення цунамі.

Поштовхи відчувалися навіть у Мехіко, повідомляють західні ЗМІ.

Як пише Daily Mail, землетрус відчувався по всій Мексиці, він струсону будівлі столиці і сягнув аж Остіна, штат Техас. Люди в Мехіко вибігли на вулиці.

Епіцентр землетрусу був за 123 км (76 миль) на південний захід від міста Піджіапан, на глибині 33 км (21 миля).

У Тихоокеанському Центр запобігання цунамі попередили про ризик хвиль цунамі.

Теми: стихія стихійне лихо
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