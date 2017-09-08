Из-за аварии без света и воды осталась несколько городов на Луганщине

358 просмотров
Пятница, 8 сентября 2017, 12:44

В нескольких населенных пунктах Луганской области пропал свет и вода из-за аварии на электросети.

Об этом сообщили Украинской правде в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

По данным ведомства, обесточивание произошло в период между 9 и 10 часами пятницы. По предварительным данным, пострадали Северодонецк, Лисичанск, Кременная, Рубежное и Сватово.

В Луганском энергетическом объединении обладминистрации сообщили, что авария произошла на участке между Счастьем и Лисичанском. Ремонтная бригада уже выехала на место аварии, обещают восстановить электроснабжение до конца дня.

Украинской правде в ЛЭО подтвердили факт аварии и обесточивания, но отказались сообщать подробности происшествия. Отметили лишь, что без света частично оказались шесть населенных пунктов.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Луганская область энергетика чрезвычайное происшествие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Энергетический кризис в Луганской области: надежда только на президента 4 сентября 2017, 15:36
САП добилась тюрьмы для судьи-взяточника из Луганской области 4 сентября 2017, 13:12
Полиция подтвердила похищение парня на КПВВ "Станица Луганская" 2 сентября 2017, 15:13
powered by lun.ua
Главные новости
Из-за аварии без света и воды осталась несколько городов на Луганщине
Российским СМИ не подтвердили факт пребывания Гриба в СИЗО
Ввезенные авто на еврономерах разрешат растаможить за тысячу евро
Адвокаты Януковичей уверяют, что в ЕС ничего не "заморожено"
Все новости
ГогольFest

Как выглядит арт-сквот, где художники готовятся к ГогольFest и который снесут после фестиваля

Кино сентября на БЖ

"Оно", "Удача Логана", "Мама!"...