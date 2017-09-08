Из-за аварии без света и воды осталась несколько городов на Луганщине

В нескольких населенных пунктах Луганской области пропал свет и вода из-за аварии на электросети.

Об этом сообщили Украинской правде в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

По данным ведомства, обесточивание произошло в период между 9 и 10 часами пятницы. По предварительным данным, пострадали Северодонецк, Лисичанск, Кременная, Рубежное и Сватово.

В Луганском энергетическом объединении обладминистрации сообщили, что авария произошла на участке между Счастьем и Лисичанском. Ремонтная бригада уже выехала на место аварии, обещают восстановить электроснабжение до конца дня.

Украинской правде в ЛЭО подтвердили факт аварии и обесточивания, но отказались сообщать подробности происшествия. Отметили лишь, что без света частично оказались шесть населенных пунктов.

Евгений Кизилов, УП