Через аварію без світла і води лишилася кілька міст на Луганщині

У кількох населених пунктах Луганської області зникло світло і вода через аварію на електромережі.

Про це повідомили Українській правді в прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

За даними відомства, знеструмлення сталося у період між 9 та 10 годинами. За попередніми даними, постраждали Сєверодонецьк, Лисичанськ, Кремінна, Рубіжне та Сватове.

В Луганському енергетичному об'єднанні обладміністрації повідомили, що аварія сталася на дільниці між Щастям та Лисичанськом. Ремонтна бригада вже виїхала на місце аварії, обіцяють відновити електропостачання до кінця дня.

Українській правді в ЛЕО підтвердили факт аварії та знеструмлення, але відмовились повідомляти подробиці події. Зазначили лише, що без світла частково опинилися шість населених пунктів.

Євген Кізілов, УП