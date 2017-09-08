Через аварію без світла і води лишилася кілька міст на Луганщині

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П'ятниця, 8 вересня 2017, 12:44

У кількох населених пунктах Луганської області зникло світло і вода через аварію на електромережі.

Про це повідомили Українській правді в прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

За даними відомства, знеструмлення сталося у період між 9 та 10 годинами. За попередніми даними, постраждали Сєверодонецьк, Лисичанськ, Кремінна, Рубіжне та Сватове.

В Луганському енергетичному об'єднанні обладміністрації повідомили, що аварія сталася на дільниці між Щастям та Лисичанськом. Ремонтна бригада вже виїхала на місце аварії, обіцяють відновити електропостачання до кінця дня.

Українській правді в ЛЕО підтвердили факт аварії та знеструмлення, але відмовились повідомляти подробиці події. Зазначили лише, що без світла частково опинилися шість населених пунктів.

Євген Кізілов, УП

Теми: Луганська область енергетика надзвичайна подія
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