Через аварію без світла і води лишилася кілька міст на Луганщині
У кількох населених пунктах Луганської області зникло світло і вода через аварію на електромережі.
Про це повідомили Українській правді в прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
За даними відомства, знеструмлення сталося у період між 9 та 10 годинами. За попередніми даними, постраждали Сєверодонецьк, Лисичанськ, Кремінна, Рубіжне та Сватове.
В Луганському енергетичному об'єднанні обладміністрації повідомили, що аварія сталася на дільниці між Щастям та Лисичанськом. Ремонтна бригада вже виїхала на місце аварії, обіцяють відновити електропостачання до кінця дня.
Українській правді в ЛЕО підтвердили факт аварії та знеструмлення, але відмовились повідомляти подробиці події. Зазначили лише, що без світла частково опинилися шість населених пунктів.
Євген Кізілов, УП
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