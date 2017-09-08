Боевики 2 часа били по Марьинке из миномета и гранатометов – штаб АТО

Российско-оккупационные войска применяют тяжелое вооружение на мариупольском направлении, силы АТО вынуждены открывать ответный огонь.

О самых горячих точках на карте Донбасса рассказал на брифинге в пятницу спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"На мариупольском направлении за прошедшие сутки наиболее напряженная ситуация наблюдалась в Марьинке, где оккупанты вели огонь более 2 часов, при этом применяли миномет и гранатометы. В Старогнатовке российско-оккупационные войска применяли вооружение БМП", – сообщил Лысенко.

По его словам, во время этого инцидента украинские военные были вынуждены открыть ответный огонь. Также оккупанты традиционно вели огонь из легкого вооружения по позициям ВСУ на участке фронта Павлополь - Широкино.

На донецком направлении боевые действия велись на двух участках фронта - на горловском периметре и в районе Авдеевки.

"В течение ночи оккупанты провели два обстрелы в Зайцево, во время которых применяли стрелковое оружие и гранатометы. Утром боевые действия возобновились и продолжались с перерывами до конца суток. Кроме Зайцево, противник вел огонь из стрелкового оружия по позициям украинских военных в Новгородском и Авдеевке, а также по позиции шахта Бутовка", – рассказал Лысенко.

На луганском направлении 7 сентября произошла одна вооруженная провокация со стороны боевиков. В районе Лобачево боевики открыли огонь из миномета калибра 120 мм, выпустив при этом одну мину.

Спикер АТО отметил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погиб 1 украинский военный. Это произошло в Авдеевке в результате вражеского обстрела.

Валентина Романенко, УП