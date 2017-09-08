Бойовики 2 години били по Мар'їнці з міномета і гранатометів – штаб АТО

Російсько-окупаційні війська застосовують важке озброєння на маріупольському напрямку, сили АТО змушені відкривати вогонь у відповідь.

Про найгарячіші точки на мапі Донбасу розповів на брифінгу в п'ятницю речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"На маріупольському напрямку минулої доби найбільш напружена ситуація спостерігалась в Мар’їнці, де окупанти вели вогонь більше 2 годин, при цьому застосовували міномет та гранатомети. В Старогнатівці російсько-окупаційні війська застосовували озброєння БМП", – повідомив Лисенко.

За його словами, під час цього інциденту українські військові були змушені відкрити вогонь у відповідь. Також окупанти традиційно вели вогонь з легкого озброєння по позиціях ЗСУ на ділянці фронту Павлопіль – Широкине.

На донецькому напрямку бойові дії велися на двох ділянках фронту – на горлівському периметрі та в районі Авдіївки.

"Протягом ночі окупанти провели два обстріли Зайцевого, під час яких застосовували стрілецьку зброю та гранатомети. Зранку бойові дії відновилися і тривали з перервами до кінця доби. Окрім Зайцевого, ворог вів вогонь з стрілецької зброї по позиціях українських військових у Новгородському та Авдіївці, а також по позиції шахта Бутівка", – розповів Лисенко.

На луганському напрямку 7 вересня відбулася одна збройна провокація з боку бойовиків. У районі Лобачевого бойовики відкрили вогонь з міномету калібру 120 мм, випустивши при цьому одну міну.

Речник АТО зазначив, що за минулу добу внаслідок бойових дій загинув 1 український військовий. Це сталося в Авдіївці внаслідок ворожого обстрілу.

Валентина Романенко, УП