Взрыв в центре Киева могут квалифицировать как теракт – полиция

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Пятница, 8 сентября 2017, 22:07

По факту взрыва автомобиля Toyota Camry в центре Киева, в результате которого погиб человек и еще двое граждан получили ранения, правоохранители проводят все необходимые первоочередные меры.

Об этом сообщает 8 сентября департамент коммуникации Национальной полиции.

"После оценки всех имеющихся доказательств, и в случае установления дополнительных обстоятельств, будет направлено обращение в органы прокуратуры о переквалификации уголовного производства, открытого по ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - на статью 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - идет речь в сообщении.

Отмечается, что настоящее время на месте взрыва авто работают следователи, криминалисты и взрывотехники.

Сотрудники полиции проводят осмотр прилегающей территории и поврежденного транспортного средства, опрашивают свидетелей, собирают вещественные доказательства.

В дальнейшем изъятые собранные материалы направят на экспертизу, по результатам которой будет принято окончательное решение о квалификации события, отмечают в полиции.

Как известно, вечером 8 сентября в центре Киева на улице Павла Скоропадского взорвалось авто с грузинскими номерами. В машине находились трое пассажиров. Мужчина погиб на месте, женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии, здоровью ребенка угрозы нет.

Позже выяснилось, что погибшим был Темур Махаури.

Следствие будет выяснять связи погибшего в Киеве гражданина Грузии Темура Махаури для установления мотивов и обстоятельств его убийства.

Глава департамента связей с общественностью МВД Артем Шевченко на месте инцидента сообщил журналистам, что пока уголовное производство открыто по статье "умышленное убийство".

Украинская правда

Темы: Киев убийство
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