В столице взорвана машина с грузинскими номерами: есть погибший

В центре Киева возле Бессарабского рынка на улице Павла Скоропадского взорвалось авто Toyota Camry с грузинскими номерами.

Об этом сообщает кореспондент "Украинской правды" с места события.

В авто было трое пассажиров. По предварительной информации, мужчина погиб, женщина с ребёнком госпитализирована.

Взрывной волной поврежден еще один автомобиль - Honda Crv.

На месте работают правоохранители и спасатели, которые пока не комментируют ситуацию.

Ранее в эфире телеканала "112 Украина" сообщили о взрыве авто в центре Киева.

Украинская правда

