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В столице взорвана машина с грузинскими номерами: есть погибший

Пятница, 8 сентября 2017, 18:34

В центре Киева возле Бессарабского рынка на улице Павла Скоропадского взорвалось авто Toyota Camry с грузинскими номерами.

Об этом сообщает кореспондент "Украинской правды" с места события.

В авто было трое пассажиров. По предварительной информации, мужчина погиб, женщина с ребёнком госпитализирована.

 
 

Взрывной волной поврежден еще один автомобиль - Honda Crv.

 

На месте работают правоохранители и спасатели, которые пока не комментируют ситуацию.

 

Ранее в эфире телеканала "112 Украина" сообщили о взрыве авто в центре Киева.

Украинская правда

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Темы: Киев
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