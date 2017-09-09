Меркель: снятие санкций с РФ возможно только при условии мира на Донбассе

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Суббота, 9 сентября 2017, 09:59

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции Европейского Союза против России будут сняты только после достижения мира на Востоке Украины.

Об этом она сказала во время выступления на предвыборном митинге на востоке страны, сообщает Reuters.

"Я трачу много времени на работу, чтобы достичь разумных и хороших отношений с Россией", - сказала Меркель, добавив, что она вместе с Францией пытается достичь "мирных условий" на востоке Украины.

Меркель заявила, что серьезные нарушения международного права со стороны России требуют санкций.

"В тот момент, когда мы это сделаем (достигнем мира, - ред), мы также отменим санкции", - сказала она, добавив, что аннексия Крымского полуострова и поддержка Россией сепаратистов "противоречили принципам, которые существовали после Второй мировой войны".

"Если оставлять подобные российские действия без ответа, существует риск, что они будут повторяться", - добавила она.

Напомним, послы стран Евросоюза приняли решение о продлении санкций против физических лиц и компаний за агрессию России против Украины еще на шесть месяцев.

Европейская правда

Темы: Германия Донбасс
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