С 1 октября нужно днем включать фары автомобилей за городом

212 просмотров
Воскресенье, 1 октября 2017, 11:36

Патрульная полиция напомнила, что в Украине с 1 октября по 1 мая нужно днем включать автомобильные фары за пределами города.

Об этом говорится в Facebook полиции.

"С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - дневной свет ближних фар", - говорится в сообщении.

 

За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 425 гривен.

Темы: полиция дороги
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Полиция задержала в киевском метро мужчину с боеприпасами 1 октября 2017, 04:41
Запорожье: В полиции - 17 нападавших на участников Фестиваля равенства 30 сентября 2017, 23:04
В Запорожье неизвестные напали на участников Фестиваля равенства 30 сентября 2017, 19:59
powered by lun.ua
Главные новости
Вступили в силу дополнительные торговые преференции ЕС для Украины
Сутки в АТО: 20 обстрелов, 1 боец ВСУ ранен
ГСЧС: В Калиновке продолжается одиночная детонация боеприпасов
СМИ: В Конго разбился военный самолет, погибли трое украинцев
Все новости
фест

На кофе с историей: "Голосіївська криївка" открывает "Исторический полигон"

фото

В Дании придумали, как заманить современных людей в лес, и не навредить деревьям

в топе

Джона Сноу окольцевали: звезды "Игры престолов" официально обручились